أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستغلَّبَ منتخبُ اليمن على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 - اليوم - في ختام مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً،وذلك على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط. وسَجَّلَ لمنتخب اليمن كلٌّ من حمزة محروس، وعبدالرحمن الشامي، ومحمد مهدي، بينما أحرزَ هدفَ منتخب الإمارات اللاعبُ محمد خليل،وحصل اليمني عبدالرحمن الشامي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلك النتيجة يأتي منتخبُ الأردن في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بأربع نقاط، يليه منتخبُ اليمن برصيد ثلاث نقاط، ثم منتخب الإمارات وله نقطة واحدة، ليضمنَ بذلك بلوغَ دور الثمانية برفقة المنتخب السعودي،الذي تَصَدَّرَ ترتيبَ المجموعة الأولى وكان أول المتأهلين إلى ربع النهائي.// انتهى //00:24ت م0003