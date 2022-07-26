سياسي / وزير الخارجية المكسيكي يلتقي بنظيره القطري
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
مكسيكو سيتي 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد كاساوبون، أمس في مكسيكو سيتي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري .
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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