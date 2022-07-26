مكسيكو سيتي 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد كاساوبون، أمس في مكسيكو سيتي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري .وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:26ت م0004