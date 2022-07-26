أثينا 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، برفقة دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، ومعالي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، بزيارة لمنطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثينا.واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على ما تحتويه منطقة الاكروبوليس الأثرية من مبان ومناطق ومسارح أثرية شملت مبنى أريثيون، ومنطقة بيلفادير، ومنطقة بارثينيون، ومسرح ديونيسوس، ومسرح اديون هيروديس.// انتهى //00:34ت م0006