أثينا 27 ذو الحجة 1443هـ الموافق 26 يوليو 2022م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حفل العشاء الذي أقامه دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، في متحف الاكروبوليس في العاصمة اليونانية أثينا.وقد شهد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء اليوناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في المجال الثقافي.وتجول سمو ولي العهد برفقة رئيس الوزراء اليوناني في المتحف مطلعاً على ما يضمه من آثار تاريخية وقطع أثرية.// انتهى //00:35ت م0007