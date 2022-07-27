القاهرة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه فريق إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد إنبي عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.وفي منافسات الجولة ذاتها، تعادل فريق غزل المحلة أمام ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا سلبياً بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب غزل المحلة، ليرتفع رصيد المحلة بهذه النتيجة إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، كما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 33 نقطة في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى، تغلب فريق إيسترن كومباني على مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ليرتفع رصيد إيسترن إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر، بينما توقف رصيد المصري عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //01:42ت م0008