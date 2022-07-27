الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الجمهورية التونسيةولي العهد ورئيس وزراء اليونان يشهدان توقيع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي اليونانيولي العهد يزور منطقة الاكروبوليس الأثرية في العاصمة اليونانية أثيناولي العهد: هدفنا جعل السعودية من أكبر أسواق الأسهم على الكوكبنائب وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال سفارة أمريكاسعود بن نايف يستقبل سفير الجزائر وضيوف الاثنينية ويترأس اجتماع المحافظينأمير تبوك: الإعلان عن تصاميم "ذا لاين" يجسد الطموح الكبير لولي العهدأمير عسير يطّلع على نسب الإنجاز في مشروعات بلدية خميس مشيطحسام بن سعود يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحةالدكتور الربيعة يلتقي السفير البريطاني لدى المملكةميناء جدة الإسلامي يُودّع آخر دفعة من الحجاج بعد أداء مناسكهمأمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لاستلام تعويضاتهمالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعيصندوق التنمية السياحي يطلق بوابة الاستثمار السياحيتدشين سفينة "جلالة الملك الدرعية" في إسبانيامجلس القضاء الإداري يُقر عددًا من القرارات ويكلف وينقل 113 قاضيًاالسواحه: نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة"الصناعة والثروة المعدنية" تنفذ 1259 جولة رقابية وتصدر 116 عقوبة خلال يونيو الماضيمؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهمإجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" الخميس القادمالأخضر الشاب يفوز على العراق برباعية ويتأهل إلى ربع النهائيوأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( تعاون استراتيجي ) : تحرص المملكة على تعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول العالم ، وتحقيق المصالح المشتركة من خلال شراكات قوية لتعزيز هذه المصالح ، وهو حرص متبادل نظرا لمكانة المملكة المتميزة ودورها المؤثر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية ، وإسهامها الحضاري المتنامي لأجل مستقبل أفضل للعالم.وأضافت : وتجسيدا لذلك وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصه – حفظه الله -على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة ، تأتي زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، لكل من اليونان وفرنسا حيث سيلتقي في هذه الجولة المهمة بقادة الدولتين الصديقتين ، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تربط المملكة علاقات استراتيجية تؤطرها شراكات طموحة مع باريس وأثينا، ومصالح متعاظمة متبادلة في كافة المجالات، والحرص المشترك على تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، والعمل على ارساء فرص أفضل للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( المملكة والسياسة الراسخةعنوان الاستقرار ) : تأتي جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى اليونان وفرنسا، في ظروف إقليمية ودولية متحوّلة قسمت العالم إلى نصفين، وفجّرت الكثير من الأفكار السياسية حول التغيّرات الكبرى التي ستحدث على مستويات كثيرة، منها تصدّع الأحلاف القديمة، أو برود العلاقات الحيوية، والتي فرزت المفاهيم الدولية عن بعضها البعض، فيما يتعلق بأسس التحالفات وأفكار الحروب والصراعات.وأضافت : كما أن الجولة تأتي في إطار التحوّلات الإقليمية والدولية الكبيرة التي كرست سياسة المملكة الدولية المتعلقة بالعديد من القضايا، والقائمة على إرساء السلام العالمي، والبناء على القواسم المشتركة، وتعزيز التحالفات ومواجهة التحديات بهدف الاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تعزيز علاقات ندية مع الدول المؤثرة، تحفظ الأساس الراسخ الذي بُنيت على أساسه سياسات المملكة الصلبة، والتي لا تقبل الابتزاز أو الإملاء أو اللعب بموضوعات سيادية.وأوضحت : العلاقات السعودية - الأوروبية بشكل عام، تعدّ علاقات تاريخية، سادها في معظم الوقت، التقارب وتطابق وجهات النظر في عدد من القضايا الدولية المهمة، خصوصاً على صعيد الحقوق العربية، وهذا ما يتطابق مع سياسة العهد الجديد السعودية بالاتجاه إلى بناء قاعدة واسعة من التحالفات الدولية، وإقامة شراكات متعددة على أساس من التنوع مع القوى الدولية والإقليمية الداعمة لسياسات المملكة، ويأتي الاتحاد الأوروبي في مقدمة الحلفاء، باعتباره أحد أقوى التكتلات الدولية والإقليمية في العالم، ومن أبرز اللاعبين في السياسة الدولية.وختمت : لذلك نضع جولة سمو ولي العهد في إطار التقدم الكبير الذي أنجزته الدبلوماسية السعودية، والاستقلالية التي مارستها في موقفها الحيادي من التكتلات الدولية، وأيضاً الثقة الدولية بالمملكة والإيمان بقدراتها، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المجموعة الدولية، حتى شهدت العلاقات السعودية مع الدول المؤثرة ازدهاراً ونمواً تعكسهما الأرقام والإحصاءات.// انتهى //06:06ت م0010