إسلام آباد 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم دعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي لجميع الأحزاب السياسية في البلاد إلى بدء حوار وطني لإنهاء الخلافات والخروج بحلول متفقة لمعالجة التحديات التي تمر بها البلاد.واهتمت بعزم باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الاستثمار والطاقة والخدمات الرقمية والزراعة.وأخبرت عن تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الرقابة الصحية على جميع منافذ البلاد، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب عدوى جدري القرود.وتناولت صحف الأربعاء تطورات الوضع السياسي في أفغانستان المجاورة، واستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واستبعاد منظمة الصحة العالمية إمكانية تحول عدوى جدري القرود إلى جائحة عالمية.// انتهى //07:02ت م0012