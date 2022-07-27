مانيلا 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر اليوم شمال الفلبين، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرقي دولوريس.وجرى إخلاء مستشفى في إقليم "أبرا" بعد انهيار جزئي وتضررت عدة منازل، فيما أوقفت وزارة النقل الفلبينية شبكة مترو الأنفاق في العاصمة مانيلا عن الخدمة.ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية " تسوماني".// انتهى //08:55ت م0013