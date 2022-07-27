أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.// انتهى //09:11ت م0014