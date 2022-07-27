الرباط 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسكتبت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن عودة الحرائق إلى عدد من الغابات شمال المغرب، بفعل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما خلف مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، ونقل مئات الأهالي إلى مناطق آمنة.وتطرقت إلى عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، مشيرة إلى نسب التصويت والظروف التي جرى فيها هذا الاقتراع.وتناولت صحف الأربعاء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن لتثبيت وقف إطلاق النار غرب ليبيا، بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.وتحدثت عن وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الكاميرون، في سياق جولته الأفريقية الهادفة إلى الحفاظ على علاقات فرنسا بالقارة.وتناقلت صحف الرباط إعراب وزير الصحة الأمريكي عن قلقه من تفشي فيروس جدري القردة في بلاده، بينما أعلنت فرنسا عن تسجيل 1700 إصابة بالعدوى.// انتهى //09:54ت م0019