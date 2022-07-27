القاهرة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة البيت الأبيض للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور القمة الأمريكية الأفريقية التي ستعقد يوم 13 ديسمبر المقبل، وكذلك توجيهات الرئيس المصري بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية في البلاد لمواجهة الأزمة العالمية الراهنة.وأفادت بأن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر التقى بمسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى، لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية قضية سد النهضة، بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وأثيوبيا.وسلطت صحف الأربعاء الضوء على مباحثات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، التي تناولت سُبل التنسيق مع الدول العربية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لمواجهة أزمة الجفاف والأمن الغذائي في الصومال.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت صحف القاهرة عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية مارثا أكيا بوبي، تحذيرها من استمرار الجمود الدستوري والسياسي في ليبيا، مؤكدة أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليًا.// انتهى //10:06ت م0020