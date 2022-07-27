جيزان 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد، وأتربة مثارة تؤدي لتدنٍ في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفا، والداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وضمد، والدرب، وبيش، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والأجزاء الساحلية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //10:07ت م0021