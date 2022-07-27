رام الله 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأسيران محرران من القدس المحتلة وبيت لحم ورام الله.وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين حذيفة بدر، من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وعرفات ذَيَبة من مخيم شعفاط، شمال شرق المدينة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال من بلدة بيت فجار، وشابًا من بلدة تقوع، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، في حين اعتقلت شابا، من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله.// انتهى //10:25ت م0023