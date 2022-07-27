الخرطوم 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه أمس، بمدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد, حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الداخلية في السودان.وأبرزت تأكيد السودان التزامها بالمعايير الدولية المتعددة المعنية بأوضاع اللاجئين بالمعسكرات، بما في ذلك الحرص على عدم ممارسة اللاجئين لأي أنشطة سياسية أو عسكرية.وأشارت صحف الخرطوم إلى استقبال عضو مجلس السيادة السوداني دكتور الهادي إدريس بمطار الخرطوم أمس، طائرة مساعدات إماراتية تحمل مواد غذائية ودوائية، مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للمتأثرين بدارفور.ونشرت صحف السودان تصريح رئيس البرلمان العربي رئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل العسومي الذي شدد خلاله على ضرورة احترام ثقافة المجتمعات العربية والتعاليم الدينية في جميع القرارات والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.// انتهى //10:27ت م0025