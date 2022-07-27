بكين 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأطلقت الصين اليوم، 6 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.وجرى إطلاق الأقمار الصناعية وبينها قمر صناعي جديد لتجربة تكنولوجيا الفضاء، وقمر صناعي تجريبي لرصد كثافة الغلاف الجوي، على متن صاروخ حامل من طراز (ليجيان-1)، ودخلت المدار بنجاح, إضافة إلى أنه جرى تطوير الصاروخ (ليجيان-1) الذي يعمل بالوقود الصلب من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم, وتعد هذه المهمة الأولى للصاروخ المذكور.// انتهى //10:34ت م0026