جدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس خوسيه بيدرو كاستيو تيرونيس، رئيس جمهورية البيرو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البيرو الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:36ت م0028