عام / صحة المدينة المنورة تُنفّذ 13524 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس
نفّذت صحة المدينة المنورة 13524 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 5 / 2022م حتى 14 / 5 / 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات 2520 زيارة للمستشفيات الخاصة و210 زيارات للمستشفيات الحكومية، و1968 زيارة للمجمعات الطبية، و4860 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية و2430 زيارة للمراكز الحكومية و1536 زيارة للمجمعات العامة.
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11:01ت م
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