المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسنفّذت صحة المدينة المنورة 13524 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 5 / 2022م حتى 14 / 5 / 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).وشملت الجولات 2520 زيارة للمستشفيات الخاصة و210 زيارات للمستشفيات الحكومية، و1968 زيارة للمجمعات الطبية، و4860 زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية و2430 زيارة للمراكز الحكومية و1536 زيارة للمجمعات العامة.// انتهى //11:01ت م0031