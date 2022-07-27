الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسسجّلت منصة وخدمة المستشار العقاري التابعة لصندوق التنمية العقارية، ما يزيد على 8 ملايين زيارة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة في شهر سبتمبر من العام 2018م، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 1.5 مليون مستخدم، وأصدرت الخدمة نحو 1.2 مليون توصية تمويلية لمستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.واستعرض الرئيس التنفيذي لـ الصندوق العقاري منصور بن ماضي، الإنجازات التي حققتها خدمة المستشار العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مشيراً إلى إصدار نحو 139 ألف توصية تمويلية، يليها انضمام أكثر من 163 ألف مستفيد جديد، إضافة إلى 361 ألف زيارة، ثم تطرق إلى نمو التوصيات التمويلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري من إجمالي التوصيات الصادرة في نهاية 2021م.وأكد حرص الصندوق العقاري لتسهيل رحلة تملك المسكن للمستفيدين إلكترونياً، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% - بنهاية 2030م.يذكر أن خدمة المستشار العقاري توفر الجهد والوقت على المستفيد، الذي يحصل 5 توصيات تمويلية وسكنية تتناسب مع حالته الائتمانية، ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقاري www.redf.gov.sa وتطبيق "سكني" للأجهزة اَلذَّكِيَّة، إلى جانب مركز الاتصال الموحد 199088 وحساب العناية بالمستفيدين عبر تويتر، لتزويد المستفيد بالمعلومات والإجابة على استفساراته المتعلقة ببرنامج القرض العقاري المدعُوم وباقات الدعم السكني.// انتهى //11:02ت م0032