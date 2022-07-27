جزر فرسان 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستعرض المجلس المحلي بمحافظة جزر فرسان خلال جلسته اليوم ضمن الدورة الثالثة للعام المالي 2022 برئاسة المحافظ عبدالله بن محمد الظافري مراحل المشروعات البلدية الجاري تنفيذها.ونظر المجلس في نسب الإنجاز لمشروعات إنشاء ساحات شعبية وملاعب في عدد من المراكز والقرى .وتقدم المجتمعون بجملة من المقترحات والتوصيات حيال عدة موضوعات تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة.// انتهى //12:09ت م0048