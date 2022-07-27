الأحساء 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي "الثلاثائية" بمقر المحافظة أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وأعضاء المجلس، بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان وعددٍ من مستفيدي الجمعية.واستعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور السعدون إنجازات الجمعية وما قدمته طيلة الأعوام الماضية إزاء خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، مشيرًا إلى أن التطور الذي تشهده الجمعية اليوم ما هو إلا انعكاس للدعم الذي تُوليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع غير الربحي، إلى جانب رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه ومتابعة سمو محافظ الأحساء لبرامج الجمعية ومشاريعها، الأمر الذي أسهم في علو ورفعة هذا الصرح الخيري في تحقيقه للعديد من الإنجازات التي منها الفوز بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 2016م، والحصول على اعتماد الجودة ISO9001:2015، وتحقيق المركز الأول في جائزة "الإنسان أولاً" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2021م، وتتويج الجمعية بالمركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي ضمن مسار المشاريع التطوعية لعام 2021م، إلى جانب فوز مبادرة "مدينتنا بلا عوائق" بالمركز الرابع في جائزة مجلس التعاون الخليجي لأفضل عمل بلدي يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2021م، وتكريم الجمعية بشهادة تقدير من جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية نظير حصولها على التقييم الأعلى في معيار تقنية المعلومات لعام 2021م، وكذلك امتثالها بمعايير حوكمة الجمعيات الأهلية (مكين) بنسبة 94.70%.عقب ذلك اطلع سموه على عرض مرئي قدمه المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري، تضمن نبذة عن تاريخ الجمعية التي تأسست في عام 1433هـ.وثمّن سمو محافظ الأحساء جهود الجمعية المبذولة ومساعيها الحثيثة في خدمة هذه الفئة التي أصبحت منارًا يُستضاء بها في الإلهام والتحفيز، متمنيًا لهذا الصرح مزيدًا من الرفعة والعطاء.// انتهى //12:29ت م0053