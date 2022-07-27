الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدعا عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البيئة بغرفة الرياض المهندس إبراهيم بن الشيخ، قطاع الأعمال للإسهام بكل ما من شأنه تعزيز رؤية المملكة 2030 فيما يخص أهدافها البيئية، موضحاً أن اقتصاديات البيئة وفقاً للكثير من المتغيرات العالمية تشهد طفرة وحضوراً يمكن للقطاع الخاص استغلالها بمشاريع بيئة نوعية.وبين ابن الشيخ خلال اجتماع اللجنة الأول، الذي أقيم أمس، أن تأسيس اللجنة يعبر عن دور غرفة الرياض في مواكبة منجزات رؤية المملكة في الحفاظ على البيئة وإيجاد المزيد من التكامل والتواجد ضمن قطاعات الأعمال، كما يشير إلى أهمية القطاع وتزايد اقتصاداته مما استلزم وجود هذه اللجنة التي ستعنى أولاً ببحث التشريعات والأنظمة البيئية وتناولها مع الجهات ذات العلاقة بما يحفز ويشجع على توفير الفرص الاستثمارية الواعدة في الأنشطة البيئية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.وناقش الاجتماع، اقتصاديات البيئة في المملكة وتجاربها العالمية، متطرقاً إلى ضعف الوعي بالاستثمارات البيئية وأهمها صناعة إعادة التدوير، ومشاريع تعزز رؤية الرياض الخضراء.وأشار إلى أن ذلك الضعف يأتي بالرغم من قوة أنشطة البيئة من حيث التعرض والتأثير وتصاعد الاهتمام بها خلال السنوات الماضية بشكل متسارع، موصياً بدراسة التشريعات الخاصة بالاستثمار في مجال البيئة لتعميمها على قطاع الأعمال وجمع أهم الاقتراحات والمطالبات ومناقشتها مع الجهات المعنية.وأكد الاجتماع أنه سيبحث ثغرة قلة الخبرات والكفاءات في قطاع الأعمال والقادرة على الاستفادة المثلى من المبادرات التي جرى إطلاقها في إطار التوجه نحو الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أهمية وجود دليل إرشادي يوضح الفرص الاستثمارية ودور الجهات ذات العلاقة فيها وحوافز الاستثمار في التقنيات المستدامة وتعزيز استهلاك الطاقة المتجددة، مبيناً أن اللجنة بصدد العمل على دليل إرشادي يعين قطاع الأعمال في مواكبة التوجه العالمي في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في أنشطة تعزز الحفاظ على البيئة.// انتهى //12:50ت م0055