بريدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسقدّمت عيادات طب الأسنان بالقصيم خدماتها لـ100191 مستفيداً، خلال الأشهر الستة الماضية للعام 2022م.وأوضح تجمع صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات صحة الفم بلغ 4210، وعيادات طب الأسنان للأطفال 6411، وعيادات تقويم الأسنان 6029, وجراحة الوجه والفكين 1961، و6109 من عيادات علاج جذور وعصب الأسنان، و9606 من عيادات الحشوات، وخلع الأسنان 14923، و3915 من أمراض اللثة، فيما استقبلت عيادات التركيبات الدائمة 1901، والمتحركة 1168.وأضاف التجمع أن جراحات الفم البسيطة التي أُجريت خلال الفترة نفسها بلغ عددها 3950، إضافة إلى 8939 مستفيداً من الأشعة خارج الفم، فيما استفاد من الأشعة داخل الفم 31063، واستقبلت عيادات حالات شق الحلق والشفاه الأرنبية 9.// انتهى //12:57ت م0058