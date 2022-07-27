الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأعلنت المديرية العامة للجوازات عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم، حيث دعمت المنافذ الدولية كافة (الجوية - البحرية - البرية)، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.وأكدت "الجوازات" استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:57ت م0059