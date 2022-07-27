عام / "الجوازات" تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم عمرة 1444هـ
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس
أعلنت المديرية العامة للجوازات عن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة لموسم عمرة 1444هـ، غرة شهر المحرم، حيث دعمت المنافذ الدولية كافة (الجوية - البحرية - البرية)، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.
وأكدت "الجوازات" استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.
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12:57ت م
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