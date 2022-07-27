نجران 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستنفّذ الغرفة التجارية الصناعية بنجران غداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ورشة عمل افتراضية بعنوان "قواعد المنشأ الوطنية".وتتناول الورشة أهم المستندات المطلوبة لتقديم طلب استرداد قواعد المنشأ، وكيفية التقديم عبر البوابة، وطريقة التعويض عن نسبة القيمة المضافة أو نسبة التوطين، وعرض اتفاقية قواعد المنشأ الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم الإجابة عن الاستفسارات.// انتهى //12:58ت م0060