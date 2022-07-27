الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بمكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد بن محمد السالم, وذلك بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة بمرتبة وزير.وأعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق والسداد, منوهاً بالمسؤولية والثقة الملكية الغالية.// انتهى //12:59ت م0061