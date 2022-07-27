الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن عقدها اتفاق رعاية طويل المدى وشراكة ابتكارية مع (فورمولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون المنبعث منذ إنشائها.وتنطلق الشراكة نهاية هذا الأسبوع، مكونه من سباقين يُعقدان في مركز معارض لندن يومي 30 و 31 يوليو 2022م في بطولة (إيه بي بي فورمولا إي) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تسهم في تعزيز الحضور العالمي لعلامة "سابك" التجارية ضمن منصة رياضية دولية ذات صلة بأعمالها ولها حضور متميز ومتنام، موضحاً اعتزام "سابك" التعاون بشكل وثيق مع (فورمولا إي) لدمج حلول الشركة المستدامة في منظومة (فورمولا إي) وعملياتها.وقال: "توفر هذه الخطوة فرصة فريدة لنقل ابتكاراتنا من (فورمولا إي) إلى صناعات السيارات والمركبات الكهربائية المتنوعة من أجل تحقيق القيمة لزبائننا وشركائنا، وإثبات قدرتنا على دعم تحول العالم إلى السيارات الكهربائية، وقبل ذلك بناء مستقبل أكثر استدامة".وبين البنيان أن هذه الشراكة تنسجم تماماً مع إستراتيجية "سابك" للاستدامة، التي تدعم رؤية الاقتصاد الدائري للكربون، في ظل تراجع جميع سلاسل القيمة للمنتجات المحتوية على الكربون، كما تُعد خطوة بارزة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي، أحد المسارات الرئيسة التي حددتها الشركة لتحقيق الحياد الكربوني.// انتهى //13:00ت م0062