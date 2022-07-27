جيزان 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة عبدالله بن علي الزهراني .واطلع سموه خلال الاستقبال ، على الخدمات التي يقدمها مكاتب الأحوال المدنية في محافظات المنطقة للمراجعين ، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين بما لايتعارض مع تحقيق الجودة وتطبيق اللوائح المنظمة للعمل.وثمّن سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، جهود فرع الأحوال بالمنطقة ومنسوبيه والإنجازات الخدمية التي تحققت ، والدور الرائد الذي تضطلع به الإدارة في المتابعة التطويرية الهادفة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة، التي من شأنها خدمة المواطنين وتسهيل إجراءات العمل، مؤكداً ضرورة تفعيل المبادرات التي يتم من خلالها الوصول للمواطن في المحافظات الطرفية التي يصعب على أصحاب الظروف الخاصة فيها مراجعة الإدارة واستخراج وثائقهم، وتطبيق الإجراءات الإلكترونية، وخدمة المواطن على الوجه الأمثل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:10ت م0081