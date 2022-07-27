أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأعلنت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم، انطلاق مهرجان صيف أبها 2022 تحت عنوان "فوق الجبال" الذي تبدأ فعالياته غداً "الخميس"، وتستمر حتى 24 سبتمبر في منطقة "سما أبها".وكشفت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة التراث، عن جاهزية منطقة الفعاليات بمساندة عدد من الجهات الحكومية في المنطقة.وأوضح مدير المهرجان حاتم الحربي أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير من خلال توجيهاته المباشرة لجميع القطاعات الحكومية والخدمية لتقديم كل ما من شأنه تسهيل الوصول لمواقع الفعاليات مع تفعيل ميداني لمبادرة حسن الوفادة تحت عنوان "ضيفك هو ضيف عسير كلها"، مبينًا أن المهرجان يقدّم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية عبر 6 مناطق موزعة بين : "خيرات عسير، الكرنفال والمغامرات، ومنطقة الأطفال، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية للترفيه والفنون، تقام جميعها على مساحةٍ تقدّر بـ 126 ألف متر مربع".وبين أن الزائر يستطيع الوصول للمهرجان من خلال حجز التذاكر إلكترونياً عبر منصة "روح السعودية" واستخدام المواقف المخصصة للسيارات البالغ عددها 3000 موقف في ساحات جامعة الملك خالد "بقريقر" ويتم استخدام النقل الترددي عبر أسطول من الحافلات للوصول إلى أرض الفعاليات إضافة إلى 2000 موقف مقابل المهرجان، فيما خصص لكبار الشخصيات 400 موقف، مشيرًا إلى أن المهرجان يوفر وجهة ترفيهية وسياحية للزائر، فضلاً عن العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة تتجاوز 1000 فرصة وظيفية في مجالات التنظيم وإدارة الفعاليات، مع إكسابهم الخبرات اللازمة في المجالات السياحية والترفيهية والتسويقية، إلى جانب العوائد الاقتصادية التي تنعكس إيجابًا على شرائح المجتمع كافة .فيما دعا رئيس لجنة متنزهات عسير الوطنية ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي المهندس يوسف البدر المجتمع المحلي والزوار والمصطافين إلى أهمية المحافظة على الغطاء النباتي من خلال تجنب الاحتطاب وعدم إشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، لافتًا النظر إلى إطلاق المركز لحملة توعوية مصاحبة تحت عنوان # متنزهات_مستدامة تهدف إلى اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية تجاه هذه الثروات الطبيعية وتجنب التصرفات المؤثرة في سلامتها واستدامتها.من جانبه أبان مدير فرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز آل غانم أن الهيئة أتاحت استقبال الزوار في 3 مواقع تراثية هي: قرية رُجال، وموقع جرش الأثري، وبيت التراث بالنماص، مشيرًا إلى إمكانية زيارة أكثر من 24 موقعًا من مواقع التراث الثقافي المنتشرة في محافظات المنطقة.من جهته أبان ممثل الهيئة السعودية للسياحة الخريطة التفاعلية السعودية، واستعرض من خلالها خريطة عسير التفاعلية وكيف تسهم في إرشاد السياح وزوار المنطقة وتعريفهم بالمواقع والمرافق السياحية والفعاليات الترفيهية" وتتوفر الخرائط التفاعلية من خلال موقع وتطبيق روح السعودية الذي يقدم المعلومات التعريفية للوجهات كافة ونقاط الجذب في عسير والمملكة تشمل صور ومعلومات بالاضافة لخصائص الخرائط للوصول للمواقع وإمكانية تخطيط وحجز الرحلات.بدوره أكد مدير التنمية الاجتماعية بهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان استمرار تفعيل مبادرة حسن الوفادة في نسختها الرابعة تحت عنوان "ضيفك هو ضيف عسير كلها" وتطبيق الميثاق العام للمبادرة الذي يرتكز على ثقافة الترحيب بزوار عسير وتوديعهم وتقديم أرقى الخدمات لهم لتعزيز ثقافة الترحاب الأصيلة في أهالي المنطقة منذ القدم.// انتهى //14:18ت م0082