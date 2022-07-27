بريدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة لعام 2021م.جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعنيزة نزار الحركان, اللذين قدما لسموه عرض الخطة الإستراتيجية للغرفة ، وبرنامج موسم عنيزة للتمور لعام 2022م.واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عن ما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز المبادرات والأنشطة والخدمات التي قدمتها ونفذتها غرفة عنيزة ، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه التقرير لخصائص القصيم السكانية والحراك الاقتصادي للغرفة وجهود اللجان القطاعية بالإضافة الى المناشط التدريبية التي شهدت إقامة 21 ندوة و 11 ورشة عمل استهدفت جميع المهتمين والمتخصصين في البرامج والأنشطة الاقتصادية والتجارية.واطلع على أهداف موسم تمور عنيزة لهذا العام الرامية إلى أن تكون محافظة عنيزة منصة مميزة لتسويق وصناعة وتصدير التمور تعزيز الحركة التجارية بالمنطقة وتحقيق مكانة محافظة عنيزة كوجهة سياحية مميزة وإيجاد اتجاه إيجابي نحو الصناعات التحويلية للتمور والتوعية بأهمية النخيل وثمارها.وعبر سموه عن تقديره للجهود التي تبذلها غرفة عنيزة لخدمة المنطقة ومستثمريها، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة، مؤكداً أهمية دعم وتشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها، متطلعاً إلى أن يحقق موسم التمور بمحافظة عنيزة لهذا العام مستهدفاته وأن يكون أيقونة مميزة ضمن منظومة المهرجانات الزراعية الاقتصادية بالمنطقة.// انتهى //14:19ت م0084