عرعر 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الصالة التنفيذية بحلتها الجديدة بمطار عرعر، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لـلطيران المدني المهندس صالح الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين من أصحاب المعالي والسعادة والقياديين في الأجهزة الأمنية.ووقف سموه على الإمكانات المتوفرة بمرافق الصالة التنفيذية الجديدة، وتجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة لتعكس النقلة النوعية التي تشهدها مطارات المملكة.وخلال جولة أعقبت التدشين، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "التنفيذي" جلبان الجلبان عرضاً مرئياً عن الصالة التنفيذية بمطار عرعر التي تقع على مساحة إجمالية تبلغ 1080 متراً مربعاً، وبزيادة 100% في الطاقة الاستيعابية واستغرق إنجاز المشروع 35 يوم عمل بشكل كامل.وأوضح الجلبان أن صالة "التنفيذي" الجديدة بمطار عرعر تعد ضمن 27 صالة تنفيذية في مطارات المملكة التي يتم السعي لتطويرها لتواكب الرؤية الإستراتيجية وتسهم في إضافة تجربة مميزة للضيوف كافة, مؤكداً حرص الشركة على الإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي.// انتهى //14:19ت م0085