مقديشو 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسلقي 12 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم نفذه انتحاري استهدف مقر إدارة مدينة مركا مركز إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو.وأشارت الأنباء الأولية إلى أن رئيس إدارة مدينة مركا عبد الله وافو كان من بين الأشخاص الذين قتلوا في التفجير الانتحاري.وأعلنت حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //14:41ت م0091