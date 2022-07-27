الظهران 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية السبت القادم، حفل افتتاح معرض "الهجرة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم"، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بمقر المركز بالظهران.ويصاحب المعرض العديد من الفعاليات التي تدور حول الهجرة النبوية، وذلك قبل انطلاقه إلى جولات كمعرض متنقل في عدة مدن حول العالم.ويتزامن افتتاح المعرض مع مطلع السنة الهجرية التي تحتفي بمرور 1444هـ عاماً من الهجرة النبوية؛ إذ إنها الفترة المرجعية في التقويم الإسلامي، حيث شكلت الهجرة مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ الدولة الإسلامية أعادت من خلالها تعريف المشهد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لشبه الجزيرة العربية.// انتهى //14:42ت م0092