القاهرة 28 ذو الحجة 1443هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس".وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الأزمات التي يشهدها العالم وسُبل الحد من الآثار الناجمة عنها.// انتهى //14:42ت م0093