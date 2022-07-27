سياسي / وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني
الأربعاء 1443/12/28 هـ الموافق 2022/07/27 م واس
القاهرة 28 ذو الحجة 1443هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس".
وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الأزمات التي يشهدها العالم وسُبل الحد من الآثار الناجمة عنها.
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