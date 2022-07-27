أبها 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأختتمت اليوم فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام " إخاء " في مدينة أبهـا، وأقيم تحت شعار " قادة المستقبل " بمشاركة 45 شابا من فروع المؤسسة .ويأتي برنامج المعسكر الصيفي السنوي انطلاقا من اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم برامج تمكينية للأيتام، وتدريبهم وتأهيلهم، حيث جمع بين مسارات التمكين والتدريب والترفيه واكتشاف المهارات والابتكار، وتعزيز الثقة، وزيادة تقدير الذات وتطوير مهارات الحياة.وهدف المعسكر الذي استمر على مدى أسبوع واشتمل على عدد من المراحل إلى تعزيز المهارات القيادية للمشاركين، والعمل الجماعي والتعاوني، ومعرفة مجموعة من المهارات الحياتية، و تخللت أيام المعسكر برامج تدريبية ورياضية وأنشطة متنوعة وفقرات ترفيهية .// انتهى //16:00ت م0123