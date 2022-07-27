جيزان 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني في المنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع.واطلع على التقرير السنوي للجنة الهندسية للسلامة، الذي يُبرز الدور الفاعل والجهود المبذولة في متابعة المشروعات والمنشآت المهمة التي تم الوقوف عليها ومتابعة تطبيقها واستيفائها لوسائل السلامة ومتطلبات وأنظمة الوقاية للحماية من الحريق بالمشروعات والمنشآت السياحية والتجارية والصحية والصناعية والسكنية والتعليمية.كما استمع سموه لشرح موجز حول المقترحات التطويرية الخاصة بتغيير مسارات بعض الطرق في المنطقة، والاستعدادات والخطط التفصيلية للتعامل مع حالات الأمطار والسيول بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، مثمناً الجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني وفرع وزارة النقل بالمنطقة خلال هطول الأمطار وجريان السيول، والعمل المتميز لإنجاح التنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية لتنفيذ الأعمال والتدابير الوقائية على أكمل وجه.// انتهى //16:01ت م0124