حضرموت 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جرى اليوم تركيب وتشغيل جهاز أشعه مقطعيه (CT-scan) في مستشفى ابن سيناء بمحافظة حضرموت، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .ويقدم الجهاز تشخيصاً دقيقاً وسريعاً للحالات المرضية التي تستدعي استخدامه مثل الكشف عن الأورام أو النزيف الداخلي أو الالتهابات وغيرها، عبر تكوين صورة تفصيلية ثلاثية الأبعاد لأجزاء الجسم الداخلية .ويأتي هذا الدعم من المركز امتداداً لمساهماته في تلبية احتياجات القطاع الطبي باليمن، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المبذولة هناك .// انتهى //16:01ت م0125