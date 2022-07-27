شبوة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 107 أطنان من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 6,000 فرد .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //16:02ت م0126