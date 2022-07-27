دار السلام 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 25 طناً من التمور هديةً من المملكة لجمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا عبدالله بن علي الشريان، وممثل من وزارة المالية وفريق المركز، ومن الجانب التنزاني معالي وزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا مولا، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة دار السلام.وأشاد الشريان بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من جهود إنسانية كبيرة حول العالم، تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للوقوف مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن، منوهاً بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية تنزانيا الصديقة.من جانبها، قدمت معالي وزيرة الخارجية التنزانية شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على مجمل المساعدات المقدمة للشعب التنزاني، مبينة أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود في أنحاء المعمورة كافة.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتصل للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.// انتهى //16:02ت م0127