حجة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 468 مستفيدًا خلال المدة من 13 حتى 19 يوليو 2022م .وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 68 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 45 مراجعًا، وعيادة الباطنية 107 مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مستفيدًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 234 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد مستفيدان اثنان، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان .وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا، ونُفذ نشاطان اثنان للتخلص من النفايات .// انتهى //16:03ت م0128