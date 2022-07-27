بريدة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واس‏استضافت إمارة منطقة القصيم اليوم‬ اجتماع لجنة السلامة المرورية بإمارات المناطق، بحضور ممثلي لجنة السلامة المرورية بإمارات المناطق، وعدد مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة, وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.واستعرض الاجتماع حقوق المشاة على الطريق وأخطار الإبل السائبة على سالكي الطرقات، وسبل تفعيل التوعية المرورية، إضافة لعدد من مداخلات المسؤولين المتخصصين في برامج السلامة المرورية.// انتهى //16:16ت م0129