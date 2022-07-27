المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستستعد مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة, لأداء مناسك العمرة, وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي, خلال موسم العمرة الذي يبدأ غرة شهر محرم المقبل.ويتيح تطبيق "اعتمرنا" للمعتمرين من خارج المملكة إصدار تصاريح العمرة, والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي إلكترونياً, وتنفيذ العديد من الخيارات وفق اشتراطات الحالة الصحية, والطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام, والروضة الشريفة بالمسجد النبوي, وتنفيذ برنامج رحلة العمرة عبر المنصّات الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة, المتاحة عبر تطبيق "اعتمرنا" لإتمام الحجز بعد الحصول على تأشيرة القدوم خلال موسم العمرة. الذي يبدأ غرة محرم المقبل, ويستمر لعشرة أشهر.وتستقبل المدينة المنورة زائريها من الدول كافة خلال موسم العمرة؛للصلاة في المسجد النبوي, والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضي الله عنهما– حيث تُهيَّأ كل الإمكانات التي تسهّل انتقال الزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بيسر وأمان عبر وسائل نقل متعددة, سواء الجوية أو البرية, أو عبر رحلات قطار الحرمين السريع, إضافة إلى توفير خيارات عديدة للسكن, وزيارة الأماكن الدينية والمعالم والآثار التاريخية بمنطقة المدينة المنورة, وما تحويه من معارض ومتاحف صُمِّمت لإثراء تجربة الزائر الثقافية والمعرفية.وتوفّر المدينة المنورة العديد من خيارات السكن للمعتمرين من خلال سلسلة من الفنادق العالمية, ودور السكن النموذجية بالمنطقة المركزية بجوار المسجد النبوي, حيث أظهر استقصاء أجرته "واس" أن تكلفة السكن لشخصين لمدة خمسة أيام تتراوح بين 752 ريالاً في فندق فئة "3 نجوم" و2178 ريالاً للإقامة بأحد الفنادق متعدد الخدمات فئة "خمسة نجوم" مقابل ساحات المسجد النبوي.يذكر أن المدينة المنورة استقبلت خلال موسم العمرة الماضي (ما بين شهر محرم حتى نهاية شهر رمضان لعام 1443هـ) أكثر من مليون ونصف المليون معتمر –في ظل ظروف جائحة كورونا– فيما يتوقّع استقبال عدد أكبر من المعتمرين خلال موسم العمرة المقبل.// انتهى //16:24ت م0130