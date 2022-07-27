القاهرة 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 624.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليبلغ مستوى 9287.92 نقطة ،كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.62% مسجلاً 1833.9 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.68% لينهي التعاملات عند مستوى 2686.17 نقطة.// انتهى //16:29ت م0131