الطائف 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسيشارك 160 طالبا وطالبة -يمثلون 5 إدارات تعليمية- في المعسكر العلمي الصيفي الذي ينطلق الأحد القادم في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تحت عنوان "قدرات طلابية منافسة عالميًا"، حيث يشارك فيه إدارات تعليم الطائف ومكة والباحة والليث والمخواة.ويهدف المعسكر الصيفي لتنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز معارفهم في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي ، وتدريب الطلاب على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية ، كما يسعى المعسكر لإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء ، وإسهام الطلبة في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها ، وتعزيز قدراتهم وإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية.// انتهى //16:31ت م0132