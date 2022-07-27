رام الله 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بالمبعوث الروسي لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف، الذي يزور مدينة رام الله حالياً.وبُحِثت خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد المبعوث الروسي لعملية السلام موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته.// انتهى //16:32ت م0133