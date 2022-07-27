الرياض 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسعقدت اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم في جدة اليوم بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة اجتماعها الخامس لهذا العام، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أعضاء اللجنة.واستُعرِضت خلال الاجتماع تقارير الخطة الإستراتيجية وتقدُّمها ونسب الإنجاز والتعثر، وإيضاح الأسباب والحلول، إلى جانب مناقشة التكاليف المالية المقدرة لبرامج ومبادرات الإستراتيجية ومتطلبات البرنامج الزمني لمبادراتها وبرامجها وطلبات إعادة الجدولة لبعض البرامج.وحثَّ رئيس ديوان المظالم في ختام الاجتماع على بذل قصارى الجهد في كل ما من شأنه رفع كفاءة إنتاجية الأعمال، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف إستراتيجية ديوان المظالم (2025)، والعمل على سرعة تنفيذها والاستفادة منها في تطوير الكوادر والأنظمة.// انتهى //16:46ت م0135