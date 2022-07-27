إسلام آباد 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسأكدت باكستان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يجلب السلام الدائم في الشرق الأوسط.وقال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي اليوم: إن باكستان تطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وحلّ النزاع الفلسطيني بهدف إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة.// انتهى //16:51ت م0136