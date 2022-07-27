تونس 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واستمكنت قوات حرس السواحل البحرية التونسية اليوم، من إنقاذ 28 مهاجرًا غير شرعي، من بينهم 6 نساء و3 أطفال، أمام السواحل التونسية.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر، مشيرًا إلى أن المجموعة أُحِيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.// انتهى //16:55ت م0137