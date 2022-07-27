طرابلس 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسالتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة اليوم بمدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي الذي يزور ليبيا حاليًا.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية أن الدبيبة أكد خلال اللقاء أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.من جهته أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيسهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحا أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا.// انتهى //16:56ت م0138