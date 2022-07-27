دكا 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واساستقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة البنجلاديشي بالنيابة الفريق أتول الحكيم سروار حسن في مقر وزارة الدفاع البنجلادشية بالعاصمة دكا اليوم، أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية بنجلاديش الشعبية والتحالف الإسلامي وآخر المستجدات التي وصل إليها التحالف الإسلامي فيما يتعلق بالمبادرات وإستراتيجيته التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.من جانب آخر، التقى اللواء المغيدي بالمفتش العام للشرطة البنجلادشية الجنرال الدكتور بيناظير أحمد، ومدير مكتب استخبارات مكافحة الإرهاب العميد محمد صديقي والعميد محمد خان من شعبة القوات المسلحة البنجلادشية، وجرى التباحث حول آخر التطورات المعنية بالحرب على الإرهاب والمبادرات التي يعمل عليها التحالف الإسلامي في هذا الشأن.وأشار اللواء المغيدي إلى أن التحالف الإسلامي يسعى جاهداً إلى تعزيز أواصر التواصل التكاملي والتنسيقي بين الدول الأعضاء بالتحالف؛ لتوحيد الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب بالتشارك مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية.وأكد أهمية جهود دولة بنجلاديش بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي تتمتع بتجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.// انتهى //17:11ت م0139