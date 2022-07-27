أبوظبي 28 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 27 يوليو 2022 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية الروماني بوغدان أورسكو.وبُحِثت خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسعة آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //17:20ت م0140